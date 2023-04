Plus de huit Français sur dix considèrent "que la crise démocratique actuelle risque d’empêcher l’adoption de grandes réformes en faveur de la transition écologique et de la justice sociale". S’appuyant sur ce constat, la soixantaine d’organisations composant le Pacte du pouvoir de vivre appelle l’exécutif à revoir sa méthode et à mieux articuler "démocratie représentative, démocratie citoyenne et démocratie sociale". À l’issue de la première année du second quinquennat d’Emmanuel Macron, le collectif considère que le compte n’y est pas tant sur le plan social qu'en matière environnementale.