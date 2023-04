La loi dite Waserman du 21 mars 2022 a modifié le régime du lanceur d’alerte. De nouvelles catégories de personnes susceptibles d’émettre un signalement peuvent dorénavant bénéficier du régime protecteur des lanceurs d’alerte, et les personnes qui les assistent bénéficient de protections nouvelles. La procédure de signalement ainsi que les modalités d’instruction des alertes ont aussi été revues. Pour tenir compte de ces évolutions, la Cnil envisage de mettre à jour son référentiel "relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte". Dans ce but, la commission soumet son projet à consultation publique. Ce référentiel s’adresse aux organismes publics et privés tenus ou souhaitant mettre en œuvre un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles nécessitant un traitement de données à caractère personnel.