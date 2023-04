Philippe Gosselin (Manche, LR) et Philippe Latombe (Vendée, MoDem) ont rendu public, mercredi 12 avril 2023, leur rapport d'information sur les enjeux de l'utilisation des images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité. Les députés formulent 41 recommandations, visant à simplifier et harmoniser le cadre en matière de vidéosurveillance, renforcer l’évaluation et la transparence des dispositifs, notamment des caméras augmentées. Ils espèrent qu'elles débouchent sur une proposition de loi. Les sénateurs les ont devancés sur le volet de la reconnaissance biométrique.