Ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Transition écologique présentent, mardi 11 avril 2023, leur "dispositif de lutte" et de prévention contre les feux de forêts pour 2023. Si les grandes lignes d'une "stratégie nouvelle" en matière de sécurité civile avaient été annoncées par Emmanuel Macron à l’Élysée, en octobre 2022 (lire sur AEF info), le plan précise cette fois les moyens acquis dès 2023 et leur localisation. Parmi les nouveautés : neuf avions et hélicoptères supplémentaires et l'extension du "protocole Héphaïstos".