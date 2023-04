Le député Florent Boudié (Renaissance, Gironde) a été nommé rapporteur d’une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur les manifestations qui ont suivi le recours au 49.3 sur la réforme des retraites, mercredi 12 avril 2023. Porté par des élus de la majorité, le texte vise à "faire toute la lumière sur les conditions et les moyens par lesquels des activistes et groupuscules organisent et conduisent ces mobilisations ultraviolentes". Le texte doit être examiné en séance publique le 10 mai.