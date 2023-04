Le 25 avril 1973 était inauguré le dernier tronçon du boulevard périphérique parisien, entre la porte d'Asnières et la porte Dauphine. 50 ans après, AEF info revient sur l'histoire et les grands enjeux de cet anneau circulaire de 35 kilomètres, dont les flux de voitures ne cessent d'affoler les relevés d'Airparif sur la pollution atmosphérique. Comment réduire les risques sanitaires pour les populations exposées ? Comment le changement de fonctionnement du périphérique est-il à même d'impulser des changements urbains à ses abords ? Que construire aux abords du périphérique ? Un article et deux podcasts pour démêler des questions tant politiques que techniques.