L’Europe et le monde sont confrontés à des défis connus, "comme le changement climatique, la pauvreté ou les inégalités" et à d’autres, qu’elle ne peut pas prévoir. Pour y faire face, l’Europe "doit miser sur la recherche fondamentale et sur l’ERC", assure la présidente de l’ERC, Maria Leptin. Elle répond aux questions des journalistes le 12 avril 2023, à la veille d’un événement à Paris à l’occasion du 1 500 e lauréat sélectionné en France par le Conseil européen. Elle évoque notamment la préparation, pour cet été, de nouvelles directives sur l’évaluation des candidatures.