Auditionné à l’Assemblée nationale le 12 avril 2023, le directeur général de l’enseignement et de la recherche agricoles, Benoit Bonaimé, se félicite de la "montée en puissance" des effectifs d’élèves ingénieurs agronomes et vétérinaires. À propos des écoles vétérinaires, il assure, face à des députés opposés à l’ouverture au privé et au projet d’UniLaSalle, que le public reste "l’axe fort" du développement des études vétérinaires. Enfin, il évoque le projet d’alignement des BTS agricoles sur le modèle des BUT, en passant donc à une formation de trois ans.