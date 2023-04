Mercredi 12 avril 2023, l’université Bordeaux-Montaigne rouvre à ses horaires habituels : l’accès aux bâtiments sera possible, "même si le matériel de blocage pourra être encore visible aux abords des entrées", a prévenu, la veille le président Lionel Larré, sur le site de l’établissement. Deux amphithéâtres et la maison des étudiants restent toutefois "réservés aux activités alternatives" organisées par le comité de mobilisation contre la réforme des retraites. Ces premiers cours, après un mois d’arrêt, doivent "permettre de reprendre contact et de mieux préparer aux évaluations prévues", selon les principes définis par la CFVU le 30 mars, écrit Lionel Larré. "Votre année d’études n’est pas remise en question, et votre diplôme ne sera pas dévalué par un blocage de quelques semaines", assure-t-il aux étudiants, dans un autre message du 6 avril, tout en refusant une validation automatique du semestre.