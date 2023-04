"Le sport est un levier pédagogique, mais c’est aussi un outil d’ouverture sociale et d’attractivité des élèves vers l’enseignement supérieur. Je pense que nous avons là un complexe d’avant-garde, adapté aux enjeux du territoire", déclare Vincenzo Vinzi, DG de l’Essec, dans une interview à AEF info à quelques jours de l’inauguration, le 17 avril, de son nouveau complexe sportif de 2 700 m2. Également ouvert à la communauté éducative de Cergy-Pontoise, ce centre sportif n’est en réalité que la première étape d’une rénovation plus large de l’ensemble du campus principal de la grande école. Vincenzo Vinzi fait également le point sur les campus de Singapour et de Rabat, "aux raisons d’être très différentes", et expose sa nouvelle stratégie de doubles diplômes multidisciplinaires. Il revient enfin sur les résultats de l’expérimentation du "double appel à l’oral" au concours d’entrée.