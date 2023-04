Alors qu’une nouvelle loi de décentralisation est en préparation pour 2024, le président de la Collectivité européenne d’Alsace (issue du regroupement des CD du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), Frédéric Bierry, a annoncé, lors d’un point presse mardi 11 avril à Strasbourg, l’ouverture ce jeudi 13 avril 2023 d’une "grande contribution citoyenne" sur tous les sujets (santé, services publics, attractivité économique, etc.) afin de "construire l’Alsace de demain". Lors d’une consultation menée début 2022, "92,4 % des Alsaciens ont souhaité le retour d’une Alsace région à part entière", rappelle l’exécutif. Cette démarche s’appuiera sur une plate-forme numérique, mais également sur des ateliers et réunions territoriales, pour aboutir à l’examen du projet par les élus le 18 décembre. Le conseil de la CeA s’est réuni hier avec à l’ordre du jour "l’avenir institutionnel et politique de l’Alsace".