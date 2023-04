Petite enfance : la Fehap craint pour la pérennité des crèches associatives

Crèches : la prestation de service unique revalorisée de 3 % en 2022

Adrien Taquet a salué, lors de l’installation du nouveau CA de la Cnaf (lire sur AEF info), l’avis favorable émis par ce dernier le 10 février quant au relèvement de la prestation de service unique ( PSU) de 3 % pour 2022 par rapport au barème de 2021, et non de 1 % comme prévu par le budget initial du Fnas . La PSU prend en charge en moyenne 37 % du coût d’une place de crèche et permet d’abaisser le reste à charge pour le gestionnaire de crèche, précise la Cnaf. "C’est ainsi près de 70 M€ supplémentaires qui viendront demain très concrètement soutenir les établissements confrontés à une hausse rapide de leurs coûts ces derniers mois", a déclaré le secrétaire d’État aux Familles. Les CAF doivent actuellement financer la revalorisation des salaires et l’augmentation des standards de qualité des locaux, alors que la tendance de fréquentation des familles est à la baisse, précise la Cnaf.