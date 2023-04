Pour aider les collectivités à déployer des réseaux électriques intelligents ou "smart grids" sur leur territoire, l’association Think smartgrids publie mardi 11 avril 2023 un guide détaillant dix cas d’usage mis en œuvre en France, dont la valorisation de données énergétiques, l’effacement électrique et l’autoconsommation collective. Réalisé avec le soutien de l’Ademe et de la FNCCR, ce document formule également une série de recommandations pour assurer la pérennité et la pertinence des projets.