Guillaume Lom Puech est nommé directeur général du groupe Strate École de design le 11 avril 2023. Recruté en 2019 pour créer et développer le campus Strate de Lyon, il supervise à présent l’ensemble des écoles de Paris, Lyon et Bangalore et se dit "fier de recevoir cet héritage". Le groupe Strate, qui appartient à Galiléo Global Education, fête ses 30 ans cette année et vient tout juste de renouveler son visa délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.