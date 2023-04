"Le CNRS appuiera l’ambition de la grande université de recherche de Toulouse, pour un site reconnu, visible et attractif", déclare Jocelyn Méré, délégué régional Occitanie Ouest du CNRS, à AEF info, le 11 avril 2023. Il assure que l’organisme "sera présent pour l’aider et l’accompagner chaque étape de sa construction". Depuis la création de l’université de Toulouse au 1er janvier 2023 et la mise en place d’un directoire élargi où siègent tous les organismes de recherche, Jocelyn Méré "constate une montée en puissance du dialogue entre les organismes de recherche et les établissements" sur tous les sujets relatifs à la recherche, l’innovation et l’international. Il revient également sur l’implication du CNRS dans le projet de PUI toulousain, sur le déploiement des PEPR et sur la décision de devenir tutelle secondaire d’une UMR commune avec l’IMT Mines d’Albi.