"40 % des Français adhèrent à au moins une contre-vérité scientifique, contre 58 % des Américains interrogés", dévoile une enquête sur la croyance dans les idées complotistes et les contre-vérités scientifiques aux États-Unis et en France, réalisée par l’Ifop et publiée jeudi 13 avril 2023. Parmi les croyances, les fausses informations médicales ont "la peau dure". Ainsi, selon l’enquête, 39 % des Américains et 29 % des Français interrogés croient "à l’efficacité d’un traitement à la chloroquine" pour lutter contre le Covid-19, malgré "des études démontrant son inutilité contre le virus".