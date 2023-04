Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a publié ses propositions concernant la rénovation des programmes de sciences et technologie au cycle 3. Il s’agit d’aménager ces programmes notamment en prenant en compte la suppression de l’heure de technologie en 6e à partir de la rentrée 2023 (lire sur AEF info ici et là). Dans un communiqué de presse du 6 avril 2023, le CSP explique que "le programme de sciences et technologie au cycle 3 prépare les enseignements de physique-chimie, de sciences de la vie et de la Terre, et de technologie du cycle 4".