Alors que la deuxième session de négociations sur le futur traité international contre la pollution plastique se tiendra à Paris, du 29 mai au 2 juin, le Cese a adopté à l’unanimité, lundi 11 avril 2023, un avis qui jette "les bases d’un traité ambitieux et juridiquement contraignant". Rapporté par Sabine Roux de Bézieux et Nathalie Van den Broeck, il propose d’inscrire l’élimination de la pollution plastique dans tous les milieux d’ici à 2040 et de créer une "empreinte plastique". Le Cese appelle aussi à prendre le protocole de Montréal en modèle et financer sa mise en œuvre par un fonds ad hoc.