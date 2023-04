Dans le sillon du plan eau, le Cnes et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique ont lancé, lundi 11 avril, un appel d'offres pour l’utilisation de données spatiales en faveur du suivi et de la gestion de l’eau. Celui-ci s’accompagne d’un appel à manifestation d’intérêt pour connaître les besoins des acteurs publics en données spatiales et services associés dans le cadre de France 2030.