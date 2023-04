Seuls 2 % des employeurs des 317 000 saisonniers ont recours à un OF pour les professionnaliser lors de leur embauche, 1 sur 100 sollicite des dispositifs en amont comme une POE ou une AFPR et 79 % les forment en poste de manière informelle. L’étude réalisée dans le cadre d’un Edec sur les enjeux en terme d’emploi et de compétences sur les saisonniers, publiée mercredi 5 avril 2023 par l’Afdas et Akto, suggère notamment d’anticiper en associant les employeurs au sein d’opération type POEC en basse saison et de développer des parcours certifiants pour fidéliser les actifs sur ces activités.