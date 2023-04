La ministre de la Transition énergétique a alerté sur la difficulté à "boucler" les besoins de décarbonation de l’économie d’un côté et les capacités de production d’énergie de l’autre pour les horizons 2030 et 2050, à l’occasion de la réunion des membres du CNR "climat et biodiversité" consacrée au mix énergétique, mardi 11 avril 2023. "Des choix drastiques seront à faire", selon Agnès Pannier-Runacher, qui insiste sur la nécessité de développer l’éolien terrestre et de mieux répartir la biomasse.