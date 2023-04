ZRR : le Sénat demande la prolongation au delà de 2021

Sauver les ZRR en les prorogeant jusqu’au 31 décembre 2021 puis en les "refondant à partir de critères adaptés au niveau de fragilité des territoires". C’est la conclusion du rapport des sénateurs Bernard Delcros, Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau, issu d’un travail commun de la commission des finances et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Les trois rapporteurs appellent à inscrire dans le PLF 2020 la prorogation jusqu’au fin 2021 de la totalité des mesures en vigueur pour toutes les communes bénéficiant actuellement du dispositif. La période transitoire devant "permettre de préparer une réforme plus juste du dispositif et d’en améliorer le ciblage et l’efficience". Suite à la loi Notre, au 1er juillet 2020 plus de 4 000 communes sortiront du zonage ZRR et, 6 mois après, les principaux dispositifs d’exonération fiscale arriveront à échéance.