Le 22 février 2023, la FHP, le Synerpa et le CNETh ont signé avec deux organisations syndicales (CFDT et Unsa) un accord de branche remettant à plat le système de classification et de rémunérations minimales dans trois secteurs (1). Un nouveau modèle "plus lisible et plus moderne", qui remplace une grille auparavant basée sur l’ancienneté pour aller vers la reconnaissance des compétences et des missions effectuées par les salariés. Nadège Plou, DRH de Korian et titulaire au sein de la commission Emploi Social Formation du Synerpa, détaille pour AEF info le contexte de cette négociation, les modalités d’application de l’accord et son mode de financement. Elle évoque également le travail de transposition restant à réaliser pour la branche et pour les 3 000 établissements, dont ceux de Korian, qui devront mettre en œuvre le nouveau système, applicable au 1er janvier 2024.