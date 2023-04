Le renfort sanitaire territorial, lancé en Bourgogne-Franche-Comté par l’URPS-ML et l’ARS, permet d’intégrer les ressources de la médecine libérale dans la réponse aux crises sanitaires. Les premiers médecins volontaires seront formés, à compter de l’automne 2023, par la Société française de médecine de catastrophe. Ils pourront ensuite, selon une logique de pré-affectation, être alertés et mobilisés grâce à Liborsan. Une application déployée depuis la crise Covid par l’URPS-ML de Bourgogne-Franche-Comté et qu’utilisent déjà 1 500 médecins – sur les 4 300 libéraux installés sur le territoire.