En réaction au rapport de l’Igas paru le 11 avril 2023, le ministre des Solidarités assure "instruire toutes ses recommandations pour les mettre en œuvre dans le cadre du projet de service public de la petite enfance". Ce rapport fait notamment état de qualités d’accueil hétérogène, parfois dégradées, pouvant entraîner "des carences dans la sécurisation affective et dans l’éveil" de l’enfant. L’Igas appelle à renforcer les contrôles, relever les taux d’encadrement et le niveau de qualification des professionnels, et à conditionner le financement des établissements à des objectifs de qualité.