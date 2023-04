Dans un communiqué du 11 avril 2023, A&I-Unsa dénonce le "mal-être au travail" qu’entraînent, pour les personnels administratifs des EPLE, les systèmes d’information de l’Éducation nationale. Sont visés "Op@le en établissements pour la gestion financière" et "RenoiRH en services pour les ressources humaines". Pourtant, selon le syndicat majoritaire chez les administratifs, "le MEN a bien conscience des difficultés et de la nécessité d’y répondre", ce qui laisse à penser qu’il "s’agit d’un défaut de méthode quant à la construction et des moyens pour se faire des outils mis à disposition des personnels pour gérer le système éducatif". Et le syndicat de rappeler les difficultés des logiciels Sirhen et Louvois : "Ne tirons-nous donc jamais de leçons des échecs ?". Pour A&I, il est "temps d’en finir avec une vision technocratique" afin d’améliorer "le bien-être au travail des personnels".