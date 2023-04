Nathalie Drach-Temam, présidente de Sorbonne université, et Jérôme Bailly, directeur Innovation, recherche et services du Groupe Suez signent, jeudi 6 avril 2023, un partenariat visant "à renforcer, sur les cinq prochaines années, leur coopération scientifique et industrielle autour de deux thématiques, l’éco-mimétisme et la transition écologique", annoncent Sorbonne université et Suez le 11 avril 2023. La coordination scientifique du partenariat sera assurée par l’Institut de la transition environnementale de l’Alliance Sorbonne université.