Après la tenue le 6 avril 2023 d’une commission mixte paritaire, la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est publiée sur le site du Sénat. Elle fera l’objet d’une lecture définitive à l’Assemblée nationale et au Sénat. Quatre articles sont supprimés lors de la CMP : la prescription d’APA par les kinés, l’indemnisation des rendez-vous non honorés par les assurés, l’engagement territorial des médecins, et la remise d’un rapport sur l’opportunité du maintien de l’adressage du patient au spécialiste par le médecin généraliste.