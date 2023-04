"Les compétences des personnels de bibliothèques et les modalités de formation et d’accompagnement doivent se transformer et s’élargir", analyse l’ADBU dans une étude publiée fin mars 2023. Elle montre que "la majorité des compétences à renforcer et à disséminer devrait contribuer à la dynamique des parcours professionnels dans les bibliothèques, à l’ouverture des métiers des bibliothèques à d’autres métiers et donc à la fluidité des parcours professionnels dans et hors des bibliothèques". Sur cette base, l’ADBU avance des "propositions d’actions" au travers de cinq "chantiers" sur lesquels l’association souhaite avancer d'ici 2024.