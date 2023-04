Bac : les Snes-FSU d’Île-de-France veulent être reçus par les recteurs pour ne pas "revivre le fiasco de l’an dernier"

Le 19 mai, "les sections académiques du Snes-FSU Paris, Créteil et Versailles ont demandé une audience aux trois recteurs d’Île-de-France ainsi qu’au Siec " au sujet de l’organisation des épreuves du baccalauréat, indique le Snes Créteil. Or, "à ce jour, aucune réponse n’a été faite". Ceci "est d’autant plus inacceptable quand on a en mémoire la catastrophe de l’organisation du baccalauréat l’an dernier en Île-de-France. Les premiers retours de l’organisation des épreuves de spécialités nous laissent craindre le pire : copies mal scannées, non anonymées, lots mal répartis et procédures hautement contestables d’harmonisation au fil de l’eau. Quant aux nombreux problèmes liés aux convocations, le Siec reste muet à nos signalements", explique le Snes, qui réitère sa demande de rendez-vous pour "éviter aux élèves et aux personnels de revivre le fiasco de l’an dernier".