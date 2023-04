Le conseil régional de Bretagne, réuni le 7 avril 2023 en assemblée plénière, a adopté sa "stratégie régionale des transitions économique et sociale", qui planifie et coordonne ses priorités pour toute la durée du mandat, avec un objectif : "plus d’emploi et moins de carbone". Ce document stratégique, transversal, intègre les trois schémas que sont le CPRDFOP (formation et orientation professionnelles), la SRDEII (développement économique), le SRESR (enseignement supérieur et recherche). Ce dernier schéma est structuré autour de trois orientations prioritaires : mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche sur les enjeux climatiques et écologiques ; mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche autour des défis des secteurs productifs et de la souveraineté ; s’appuyer sur l’enseignement supérieur et la recherche comme levier de cohésion et d’inclusion sociale.