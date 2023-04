L’observatoire étudiant des VSS publie un baromètre national des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans l’enseignement supérieur, le 11 avril 2023. Sur les plus de 10 000 répondants, un sur dix déclare avoir été victime de violence sexuelle. La moitié des viols recensés a eu lieu en 1re année, souligne l’association qui dénonce une "prédation" exercée sous couvert d’intégration. Elle déplore des manquements dans l’accompagnement des victimes voire, dans certains cas, l’absence de dispositif d’aide et de signalement, et fait dix recommandations pour améliorer la lutte contre les VSS.