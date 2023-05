Les frais de scolarité des écoles de commerce sont perçus comme un frein à l’inscription par 45 % des 18-30 ans, selon un sondage Opinionway pour Kedge BS, publié en mai 2023. Il s’agit du type d’école le plus associé à cette difficulté, avant les IEP et les écoles d’ingénieurs. En conséquence, les solutions les plus citées pour leur permettre d’accéder plus facilement à ces études sont "le renforcement du système de bourses" et "le développement de l’apprentissage". En outre, pour 70 % des sondés, les écoles de commerce sont "une manière d’assurer leur avenir professionnel."