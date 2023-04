En 2022, la Banque des territoires Paca a accordé 885 M€ de prêts, soit 8 % de moins qu’en 2021. Dans le logement social notamment, la banque a été moins sollicitée, avec 728 M€ de prêts accordés en 2022 contre 963 M€ en 2021. Le directeur régional, Alexis Rouque, explique cette baisse par les difficultés à obtenir des permis de construire et les hausses des coûts de crédit, du foncier et des matières premières. En termes d’aménagement, la Banque des territoires, tournée vers les villes moyennes et petites, se montre satisfaite de financer des projets "structurants" pour les territoires.