Budget, capacité à être propriétaire des bâtiments ou à fixer le montant des droits d’inscription… À l’aune de ces critères, la France se trouve dans le groupe à score "moyennement faible" du baromètre sur l’autonomie des universités de l’EUA, aussi bien en 2023 qu’en 2017 et 2011. Son score est de 44 %, un point de moins qu’aux éditions précédentes, et elle se place 27e sur 35 : une perte de 5 places depuis 2011 surtout liée à l’entrée de 7 nouveaux pays, souvent placés plus haut qu’elle. Voici le 2e volet de notre analyse de ce baromètre et de la position française par rapport à ses voisins.