Avec 1 million de trajets quotidiens effectués en covoiturage sur le mois de mars (soit deux fois plus qu’à la même période de l’année dernière), et 2,7 millions de trajets depuis le début de l’année, "le plan covoiturage lancé il y a trois mois est un véritable succès", se félicite le ministre de la Transition écologique, mardi 11 avril 2023, tandis que la ministre de la Transition énergétique évoque de "premiers résultats encourageants". Une dynamique portée par "le succès des primes de 100 €, avec près de 80 000 conducteurs nouvellement engagés dans le dispositif" après de premiers trajets courte distance. Pour amplifier cette tendance, le gouvernement lance une campagne d’information, et annonce vouloir renforcer la lutte contre les comportements de fraude, grâce notamment à une nouvelle feuille de route, construite avec les collectivités incitant financièrement au covoiturage.