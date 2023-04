La Haute-Saône, rurale, perd plus de 400 élèves par an. Une grande partie des écoles ont été regroupées dans des pôles éducatifs (45). "L’heure est venue de construire, avec les partenaires, la deuxième génération des pôles éducatifs", où la continuité éducative serait "mieux prise en compte", explique Philippe Destable, Dasen. "Pour aller plus loin, l’école pourrait même […] devenir un pôle structurant du bassin de vie autour duquel pourrait se structurer toute une palette de services." En ouvrant les locaux des écoles à l’accueil des 0-3 ans, l’Éducation nationale pourrait ainsi travailler "sur l’articulation entre la petite enfance et l’école maternelle". Lors d’une interview à AEF info, le 31 mars 2023, Philippe Destable indique par ailleurs qu’il dote la DSDEN d’une équipe pluridisciplinaire, afin de trouver une solution pour les élèves "à comportement problématique".