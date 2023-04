Alors que le Sénat a voté le 6 avril 2023 en première lecture la proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie, l’AMF et l’AMRF saluent cette première réponse législative au manque d’attractivité du métier mais appellent à des mesures réglementaires pour aller plus loin. Des 26 propositions énoncées par l’AMF en octobre dernier, deux ont été retenues. Une réunion prévue le 13 avril 2023 entre le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, et les employeurs devrait permettre aux associations de porter leurs propositions plus loin.