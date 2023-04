Pour assurer la gestion durable de l’eau dans un climat qui change, le Cese propose, parmi 23 recommandations publiées ce 11 avril, de ne plus subventionner "par des fonds publics tout projet de création de méga-bassine, notamment celles alimentées par pompage dans la nappe phréatique". Ses auteurs, Pascal Guihéneuf (CFDT) et Serge Le Quéau (Alternatives sociales et écologiques), notent que "la sobriété commence par réemployer les retenues existantes en diminuant leurs impacts écologiques". Les préconisations visent également à améliorer la qualité de l’eau et à débattre de sa tarification.