Il faisait partie de la "short list". L’Élysée a officialisé le 8 avril 2023 qu’elle envisageait de nommer l’actuel directeur de l’eau et de la biodiversité Olivier Thibault en tant que directeur général de l’Office français de la biodiversité pour succéder à Pierre Dubreuil. Olivier Thibault doit désormais être auditionné par les commissions en charge de l’environnement à l’Assemblée nationale et au Sénat. Contacté par AEF info, il explique que son "objectif n’est pas de bouleverser l’OFB" mais de "poursuivre" les actions mises en place et d’accompagner la "montée en puissance" de l’Office "dans les territoires".