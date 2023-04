Loin des offensives spectaculaires par ransomware ou des attaques à la supply chain, la petite délinquance en ligne s’est démocratisée ces dernières années. Plus besoin en effet d’être féru d’informatique pour voler des données bancaires. Les places de marché illégales se trouvent plus facilement et proposent de plus en plus des kits et formations d’arnaques clés en main. Plusieurs intervenants de la Coriin (conférence sur la réponse aux incidents et l’investigation numérique) qui se tenait le 5 avril 2023 à Lille ont proposé une plongée dans cette scène de la petite cybercriminalité.