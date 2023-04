À la suite d’une explosion survenue dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril 2023, un immeuble du centre de Marseille s’est effondré, emportant quelques heures plus tard avec lui une partie de l’immeuble voisin. Six corps ont déjà été retrouvés sous les décombres incendiés. Deux habitants au moins sont encore recherchés. Les causes de l’explosion ne sont pas encore déterminées. 43 immeubles ont été évacués concernant au total 206 personnes dont une cinquantaine sont relogées dans des hôtels.