Le BRGM signe avec l’État un nouveau contrat d’objectifs et de performance 2023-2027 doté, pour la première fois, d’un engagement de moyens, annonce-t-il, vendredi 7 avril 2023. Le COMP "réaffirme le triptyque" des missions confiées au BRGM : la recherche scientifique, une mission d’expertise scientifique et technique en appui aux politiques publiques et aux acteurs économiques, et le soutien à l’innovation à destination des entreprises. Il se décline en trois axes, 13 objectifs et 31 actions.