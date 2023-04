Hommage à Samuel Paty : le Gard va fournir à tous les collèges un recueil élaboré par des élèves

Le conseil départemental du Gard va fournir à tous les collèges (privés et publics) près de 700 brochures rendant hommage à Samuel Paty. Ce fascicule intitulé "Touche pas à mon professeur" a été initié par Gilles Roumieux, professeur d’histoire-géographie au collège Racine d’Alès. Il rassemble les écrits de ses élèves de 3e sur l’assassinat de ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine et sur ce que représentent un professeur et la liberté. "Le projet m’a fait réellement prendre conscience qu’on ne devenait pas professeur par hasard, qu’un professeur ne pouvait incarner sa mission, s’élever et évoluer qu’en se construisant pour, par et avec ses élèves afin d’obtenir leur adhésion et gagner leur confiance par son exemplarité", explique Gilles Roumieux. L’ouvrage est préfacé par les sœurs de Samuel Paty. Ses bénéfices sont reversés à la LDH et au foyer socio-éducatif du collège.