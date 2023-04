Le conseil régional de Bretagne a adopté le 7 avril 2023 sa "stratégie régionale des transitions économiques et sociales", qui planifie et coordonne ses priorités, avec un objectif : "plus d'emploi et moins de carbone". Cette stratégie intègre les trois schémas que sont le CPRDFOP (formation et orientation professionnelles), le SRDEII (développement économique), le SRESR (enseignement supérieur). Le CPRDFOP prévoit huit chantiers prioritaires, parmi lesquels le développement de l’analyse prospective emploi-compétences et la sécurisation des parcours d’insertion par l’alternance.