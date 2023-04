Le MESR et le ministère des Sports signent une feuille de route partenariale pour "accélérer durablement le développement de la pratique sportive étudiante, à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024", le 7 avril 2023. Le document, basé sur plusieurs travaux, rapports – dont ceux de l’IGESR et de France Universités – et consultations, prévoit plusieurs mesures pour développer et valoriser l’offre et la diversification des pratiques sportives, aménager le temps universitaire, et renforcer les moyens, la gouvernance et l’évaluation dédiés à la pratique.