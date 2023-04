"Dès l’automne prochain, maires, directeurs académiques et préfets se réuniront pour établir des prévisions" en vue d’une carte scolaire pluriannuelle, indique Pap Ndiaye le 6 avril 2023 à La Gazette des communes. Seront concernés "18 % des élèves scolarisés et 35 % des écoles", mais pas en milieu urbain, laisse entendre le ministre de l’Éducation nationale. Il annonce aussi que le MEN va "créer un bonus en ressources humaines pour inciter à la création de RPI". Il précise que les "conventions ruralité sont amenées à disparaître" et que les cités éducatives ont "vocation à être pérennisées".