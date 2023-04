En créant un LPA (laboratoire partenarial associé) nommé "4FM", Inrae, l'université de Reims Champagne-Ardenne et le CRT (centre de ressources technologiques) troyen "Fibres Recherches Développement" veulent "développer un programme de recherche et technologique partagé" sur cinq ans dans le domaine de la valorisation des fibres lignocellulosiques", annoncent-ils, le 6 avril 2023. L’objectif, pour ces partenaires, est de consolider leur collaboration et répondre "à des questions clés de la création de valeur dans les filières plantes à fibres (chanvres, lin, etc.) hors bois".