Un décret publié au Journal officiel du vendredi 7 avril 2023 crée un fichier contenant des informations sur la prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de "zones d’opérations de groupements terroristes". L’objectif est "d’assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation". Le fichier a pour finalité de "permettre une meilleure coordination des services compétents". Préfets, procureurs de la République, et recteurs auront notamment accès à ces informations, partagées en Cpraf.