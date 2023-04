La ville, la SPL d’aménagement, les associations d’habitants et le promoteur Bouygues immobilier se sont enfin mis d’accord, jeudi 6 avril, sur le projet concernant la partie centrale de l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Ce projet immobilier de 100 000 m2, qui avait obtenu son permis de construire en avril 2022, devrait donc sortir de terre d'ici 2025, et compléterait le réaménagement de l’île, plus de trente ans après le départ des usines Renault.